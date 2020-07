La bêta publique d’iOS 14 désactive les applications de suivi des contacts qui utilisent les API d’Apple en Europe.

Après avoir installé la bêta publique d’iOS 14, la fonction de collecte des données d’exposition COVID-19 dans Réglages > Confidentialité > Santé est désactivée. On peut lire le message « Non disponible dans votre région ». Et les utilisateurs ne peuvent rien faire pour réactiver cette fonction.

Apple est déjà consciente du problème qui se produit avec iOS 14. Une solution devrait être trouvée d’ici la prochaine bêta. Certaines applications avec l’API Apple signalent l’échec des notifications d’exposition. En revanche, ce message ne s’affiche pas dans d’autres apps comme Immuni en Italie. Pourtant, la collecte de données est bel et bien désactivée.

Certains développeurs signalent également le même problème sur les versions qui leurs sont dédiées. Le bug semble affecter uniquement les applications européennes qui intègrent les API d’Apple.