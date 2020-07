Greyhound, le nouveau film avec Tom Hanks disponible exclusivement sur Apple TV+, est désormais disponible en français. Pour rappel, le film est sorti le vendredi 10 juillet mais malheureusement pas avec le doublage en français. Ce manquement est maintenant corrigé.

Depuis quelques heures, Apple a officiellement publié le doublage dans notre langue, rendant le film plus agréable pour les personnes moins habituées à l’anglais.

En démarrant le film via l’application TV, vous devriez maintenant trouver par défaut le doublage en français. Si cela ne se produit pas, nous vous rappelons comme toujours qu’il est possible de le sélectionner manuellement via le menu dédié du lecteur multimédia de votre appareil Apple.

D’après les données de Deadline, le week-end d’ouverture de Greyhound sur Apple TV+ a enregistré un nombre record de vues, Il serait même égal à « un grand succès au box-office du cinéma d’été ». Bien entendu, ce ne sont pas des données officielles, étant donné qu’Apple ne partage pas le nombre de vues des différents contenus. Néanmoins, il ne fait aucun doute qu’un film comme Greyhound a suscité beaucoup d’intérêt non seulement pour la présence d’une star comme Tom Hanks, mais aussi pour les bonnes critiques et le sujet.

Le film, inspiré d’événements réels, raconte l’histoire du capitaine Ernest Krause (Tom Hanks) qui dirige un convoi international de 37 navires en mission insidieuse à travers l’Atlantique pour transporter des milliers de soldats et des fournitures importantes dont les forces alliées ont besoin. Parmi les acteurs protagonistes, il y a aussi Stephen Graham, Rob Morgan et Elisabeth Shue.

Le rapport Deadline indique également qu’environ 30% des téléspectateurs de Greyhound étaient de nouveaux abonnés au service Apple TV+. Cela révèle que de nombreuses personnes ont activé un abonnement pour regarder le film. Cependant, un bon nombre de ces utilisateurs sont supposés avoir activé l’essai gratuit du service, puis annulé leur abonnement juste pour regarder Greyhound. Selon Deadline, Apple devra sortir au moins un autre grand film pour inciter plus de gens à acheter un abonnement, étant donné que l’essai gratuit ne peut être utilisé qu’une seule fois.