Apple a collaboré avec la Maison Blanche et d’autres sociétés pour créer le portail Web “Find Something New”. Il met en évidence comment poursuivre une carrière même sans terminer ses études universitaires.

Le site présente toute une série d’informations, avec des détails sur les apprentissages, les cours certifiés, les cours en ligne, la formation commerciale et bien plus encore.

« Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous assurer que chacun dispose des outils dont il a besoin pour réussir et profiter de nouvelles opportunités », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Pour investir dans notre avenir, nous devons investir dans les personnes, dans l’éducation et dans les nombreuses voies pour un emploi bien rémunéré ou pour démarrer une nouvelle entreprise. Cette initiative vise à permettre aux gens à travers le pays de découvrir un avenir plus prometteur pour eux-mêmes et leurs familles ».

Tim Cook, qui a coprésidé le groupe responsable de cette campagne avec Ivanka Trump, a déclaré à plusieurs reprises qu’un diplôme de quatre ans n’est pas nécessaire pour être un expert en programmation, qui devrait plutôt être enseigné dès les premières années de l’école.

L’initiative Find Something New est encore plus importante en ce moment historique particulier, car le taux de chômeurs aux États-Unis a augmenté en raison de la pandémie de COVID-19.