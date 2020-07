Le premier trimestre 2020 a été très bon pour les ventes générées par l’App Store et le Google Play Store, selon Sensor Tower.

Le rapport nous apprend que les achats sur les deux plate-formes ont généré au total 50,1 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 23,4% par rapport à la même période en 2019. Dans le détail, l’App Store a engrangé 32,8 milliards de dollars (+24,7%) et 17,3 milliards de dollars pour le Play Store (+21%).

De toute évidence, cette nette augmentation des revenus a largement été aidé par l’urgence sanitaire. Avec plusieurs mois de confinement, les utilisateurs devaient trouver des occupations. Si les plate-formes de streaming ont été très plébiscités, de nombreuses applications ont aussi été téléchargées plus qu’à leur habitude.

Par exemple, Sensor Tower met en évidence les applications qui ont générés le plus de revenus. En premier, on retrouve Tinder et ses 433 millions de dollars de revenus. Elle est suivie de près par YouTube avec 431 millions de dollars et TikTok avec 421 millions de dollars. On remarque également que le classement diffère en fonction de la plate-forme.

Le rapport fait ensuite état des apps les plus téléchargées sur l’App Store avec TikTok en premier, suivi par WhatsApp et Zoom. Sur le Play Store, le classement est quasiment le même à la différence que FaceBook se place avant Zoom.

Bien entendu, pour s’évader un peu pendant le confinement, les utilisateurs ont également téléchargé beaucoup de jeux. Rien que pour cette catégorie, les revenus de l’App Store et du Play Store ont atteint 36,6 milliards de dollars, soit une hausse de 21,2%. Pour sa part, l’App Store a généré 22,2 milliards et 14,4 milliards dans le cas du Play Store. Les trois premières places sont occupées par PUBG, Garena Free Fire et Hunter Assassin. Comme on peut le voir ci-dessus, le top3 est différent en fonction de la plate-forme.

Et vous, quelles ont été vos apps préférées pendant le confinement ?