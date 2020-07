Apple pourrait lancer un nouvel iMac d’ici la fin de 2020, mais rien n’est encore certain. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs se demandent s’il faut attendre le nouveau modèle ou craquer maintenant ?

Selon les rumeurs, les nouveaux iMac 2020 devraient avoir des bords plus minces, similaires à ceux de l’Apple Pro Display XDR. Plus précisément, la conception de la face avant pourrait ressembler à celle d’un iPad Pro 2020. Il devrait également embarquer des disques SSD, de nouveaux processeurs Intel et des puces Apple T2 jamais utilisés sur un iMac. Le prochain modèle devrait également être le dernier iMac avec processeurs Intel (probablement Core i9-10910 et Radeon Pro 5300 GPU), avant la transition vers l’architecture ARM personnalisée “Apple Silicon” .

Il se dit aussi que les nouveaux iMac auront des écrans plus grands. Le modèle de 21,5″ pourrait être remplacé par une version de 23 ou 24 pouces. En revanche, rien ne devrait changer concernant l’iMac 27 pouces.

Au final, les nouveaux modèles devraient avoir droit à un look très différent avec des bords ultra-minces, carrés et à d’autres petites améliorations.

Quand sortiront les nouveaux iMac ?

Peut-être plus tôt que prévu. Apple serait sur le point de terminer la conception et à démarrer la production de masse. Un lancement entre septembre et octobre n’est pas exclu. D’autres s’attendent à une annonce surprise d’ici fin juillet, comme ce fut le cas en 2019 avec les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro.

Mais avec la pandémie du COVID-19, Apple a probablement dû revoir son calendrier et faire face à des retards. La situation n’est donc absolument pas la même que l’an dernier. Cela a notamment eu un impact sur la conférence de la WWDC 2020 fin juin qui s’est déroulée en streaming. Les années précédentes, les développeurs étaient invités et pouvaient participer aux sessions organisées les jours suivants. En 2020, le géant californien a été dans l’obligation de s’adapter à l’urgence sanitaire.

Pour en revenir à l’iMac, la plus grande révolution serait celle du passage à l’ARM et à’ l’Apple Silicon. Les premières machines arriveront entre 2021 et 2022. Ces iMac pourront exécuter nativement des applications iPhone et iPad. Ils seront également encore plus optimisés pour niveau logiciel et pourrait offrir des performances record.

Avec toutes ses informations, c’est à vous de voir si un achat immédiat est nécessaire. Peut-être pourriez-vous attendre encore un peu, jusqu’aux modèles ARM…