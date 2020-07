En attendant le lancement officiel des prochains iPhone, l’internaute iZac a mis la main sur une maquette de l’iPhone 12 de 5,4 pouces. Il ne s’agit pas d’un prototype mais d’une maquette basée sur les récentes rumeurs. iZac a ensuite décidé d’en prendre les mesures et de les comparer celle du premier iPhone SE et de l’iPhone 7.

Comme le montre cette première photo, la taille de la maquette se situe entre les deux autres modèles. Pour rappel, l’iPhone SE dispose d’un écran de 4 pouces, contre 4,7 pouces dans le cas de l’iPhone 7. Bien que le futur iPhone embarquera une dalle de 5,4 pouces, son gabarit est plus petit que l’iPhone 7.

iZac explique que l’iPhone 12 est plus large d’environ 6 mm par rapport au SE et plus étroit que l’iPhone 7 d’environ 3 mm. Bien entendu, l’absence du bouton Home et des bords noirs n’y sont pas pour rien, sans oublier l’écran bord à bord.

iZac nous fait également remarqué que l’iPhone 12 est un 1 mm plus épais que l’iPhone SE. Selon lui, cela permet d’avoir un meilleur confort d’utilisation, aussi grâce des bords plats.

Cet iPhone 12 de 5,4 pouces sera le plus petit des quatre modèles attendus cet automne. Il sera accompagné de deux modèles de 6,1″ dont un 12 Pro, et un 12 Pro Max de 6,7″.

Attendons de voir si Apple confirmera ces rumeurs à l’automne prochain…