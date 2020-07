Apple a lancé aujourd’hui un nouveau site Web conçu pour permettre aux titulaires d’une Apple Card de vérifier leurs soldes, de consulter l’état de leur compte et d’effectuer des paiements en ligne via la carte Apple.

Le site web card.apple.com permet aux détenteurs d’une Card d’accéder à diverses informations avec leur identifiant Apple. Le site Web dispose d’une section de paiement qui affiche le solde et les autres informations de la carte, ainsi que la prochaine date de paiement prévue et les limites totales de la carte.

Les relevés bancaires mensuels peuvent être consultés et téléchargés via une autre section du site Web. L’onglet Paramètres permet aux utilisateurs d’ajouter un compte bancaire, de gérer les paiements planifiés ou de voir les avantages de leur réseau Mastercard. Une section d’assistance du site donne accès à un guide d’utilisation‌ et à un numéro de téléphone que les clients peuvent appeler pour obtenir de l’aide.

Toutes ces fonctions étaient auparavant disponibles dans l’application Wallet. Mais l’accès en ligne aux outils “Apple Card” est utile pour ceux qui préfèrent gérer leurs cartes de crédit depuis leur ordinateur plutôt que depuis leur iPhone. De plus, le portail permet pour la première fois d’utiliser l’Card sans avoir besoin de posséder un iPhone ou un iPad, ce qui est un grand changement.

En fait, Apple permet aux utilisateurs de demander à recevoir l’Apple Card également depuis le site. Auparavant, il était possible de le faire uniquement à partir de l’application Wallet. La société indique aussi que les paiements de juillet seront reportés pour aider les clients en cette période difficile.

Rappelons que l’Apple Card n’est pas toujours pas disponible pour les utilisateurs français.