macOS Big Sur vous permettra d’installer les mises à jour du système d’exploitation plus rapidement et directement en arrière-plan, grâce à une nouvelle fonctionnalité intégrée par Apple.

Les utilisateurs savent qu’ils ne peuvent pas utiliser le Mac pendant le processus d’installation d’une mise à jour du système d’exploitation, ce qui peut dans certains cas prendre jusqu’à une heure. L’ordinateur redémarre et toute l’opération est effectuée à ce stade. Avec macOS Big Sur, le processus de mise à jour sera beaucoup plus rapide et une partie s’exécutera en arrière-plan.

Apple explique la chose suivante :

« Une fois macOS Big Sur installé, les mises à jour logicielles démarrent en arrière-plan et se terminent plus rapidement qu’auparavant, il est donc plus facile de garder votre Mac à jour et sûr. »

Apple n’a pas expliqué en détail comment les mises à jour sont installées. Nous supposons que le processus est désormais plus proche d’iOS. En fait, le système prépare la mise à jour et les fichiers nécessaires avant de redémarrer l’appareil. Par conséquent, les utilisateurs devront attendre moins de temps pendant le processus de démarrage pour pouvoir reprendre l’utilisation de leur Mac. À ce jour, toutes ces opérations sur macOS ont été effectuées pendant le redémarrage.

Apple affirme également que macOS Big Sur intègre une nouvelle technologie qui protège le système contre la falsification et aide également à installer les mises à jour plus rapidement :

« macOS Big Sur présente un volume système signé de manière cryptographique qui protège contre les manipulations malveillantes. Cela signifie également que votre Mac connaît la disposition exacte du volume de votre système, ce qui lui permet de lancer des mises à jour logicielles en arrière-plan pendant que vous travaillez. »

macOS Big Sur est actuellement disponible en version bêta, la version finale étant attendue cet automne.