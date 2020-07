Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la gamme iPhone 12 intégrera une gamme d’objectifs “haut de gamme” dans l’appareil photo, pour garantir des photos et des vidéos de haute qualité.

Kuo explique que Largan fournira les nouveaux objectifs à 8 éléments. D’ajouter que la production de masse débutera dans les prochains jours.

Par rapport aux années précédentes, la fenêtre de production estimée a été retardée de quatre à six semaines. Cela signifie que les expéditions d’objectifs pour iPhone 12 seront prêtes entre septembre et novembre. Les années précédentes, Laragn avait envoyé toutes les commandes entre août et octobre.

L’analyste ne précise pas quels modèles auront la matrice 8P. Néanmoins, il est très probable que cette nouveauté ne soit mise en œuvre que sur les modèles “Pro”. Rappelons que ces derniers pourraient aussi être équipés du capteur LiDAR.