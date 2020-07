Au cours des 18 prochains mois, Apple devrait lancer le premier iPad Pro et MacBook Pro avec écran mini-LED. Apple aurait conclu des accords dans ce sens avec deux nouveaux fournisseurs.

Selon DigiTimes, Zhen Ding Technology et Taiwan Flexium Interconnect ont rejoint la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Ils seront en charge de la production des circuits imprimés flexibles pour les dalles mini-LED.

Les deux fabricants de PCB rivaliseront avec leur concurrent sud-coréen Young Poong Electronics. Ils vont tenter d’obtenir autant de commandes de cartes flexibles d’Apple que possible. Les deux nouveaux fournisseurs ont potentiellement une meilleure capacité de production.

Ensemble, ils devraient commencer à expédier de petits volumes de “mini modules” rétroéclairés par LED au quatrième trimestre 2020. Le lancement du premier iPad Pro mini-LED pourrait se faire au premier trimestre de 2021. Quant au MacBook Pro, les premiers modèles mini-LED sont attendus fin 2021 avec un écran de 14,1 pouces.

Comparé à un écran LCD traditionnel, l’écran mini-LED utilise beaucoup plus de LED. Cela signifie qu’il y a plus de zones d’obscurcissement total avec lesquelles travailler. Un écran traditionnel utilise des centaines de LED. Un écran mini-LED peut en avoir plus d’un millier. Apple développerait des écrans mini-LED qui utilisent 10 000 LED, chacune de moins de 200 microns.