Après le client de messagerie Hey, ce développeur affirme qu’Apple a refusé une mise à jour de son application. Cette fois, la raison du refus est que l’application propose une version d’essai gratuite, mais n’utilise pas le service App Connect d’Apple pour en faire un abonnement payant avec facturation automatique.

Wow! Apple is rejecting our latest update because we refuse to auto-charge at the end of our free trial. They can choose to steal from their customers who forget to cancel, but we won’t do the same to ours. THIS IS A LINE THAT WE WILL NOT CROSS. pic.twitter.com/s9HwD4ay4h

