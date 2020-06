Selon une source jugée très fiable, Apple travaillerait sur des prototypes Apple Silicon sur iPhone avec macOS en cours d’exécution. Cela permettrait à l’utilisateur de connecter son iPhone à un moniteur ou à une station d’accueil et d’avoir une expérience de bureau complète.

Apple a nié à plusieurs reprises que le projet Catalyst réunira un jour macOS et iOS. Mais, il semble que la société travaille sur des prototypes d’iPhone avec macOS grâce à Apple Silicon.

Selon le leaker, ce prototype serait entièrement fonctionnel et pourrait avoir des implications très intéressantes pour les utilisateurs. Par exemple, il serait possible d’utiliser l’iPhone avec iOS en déplacement, puis le connecter à un moniteur ou à une station d’accueil. Ainsi, macOS pourrait toujours être alimenté par le smartphone. En effet, les utilisateurs pourraient décider de démarrer l’iPhone en mode iOS ou en mode macOS. Ceci serait rendu possible grâce à la technologie Apple Silicon qui fera ses débuts à la fin de l’année sur les premiers Mac.

Apple sortira-t-il un jour un iPhone de ce type ? Difficile de le savoir, d’autant plus que la société a toujours démenti un tel projet. Toutefois, il semble qu’Apple s’amuse à faire des tests de macOS sur ses smartphones.