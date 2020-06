Selon DigiTimes, les expéditions d’iPhone 12 avec la technologie 5G mmWave ne devraient atteindre que 15 à 20 millions d’unités en 2020.

Apple devrait lancer quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 à l’automne, tous 5G, mais avec la prise en charge de différentes technologies. Selon les rumeurs, l’iPhone 12 “de base” devrait prendre en charge la technologie 5G sub-6 GHz. Quant aux es deux modèles “Pro”, ils prendront également en charge la technologie mmWave.

Les nouvelles prévisions sur les expéditions sont en baisse par rapport à une estimation précédente provenant de la chaîne d’approvisionnement qui s’élevait à environ 30-40 millions d’unités fin 2020. Selon les dernières données, les estimations sont pratiquement réduites de moitié. En outre, le rapport affirme que cette baisse accroît également la concurrence entre les partenaires de production d’Apple. D’ajouter que la Chine gagne à nouveau du terrain sur les fabricants d’Apple basés à Taiwan. C’est en effet sur ces derniers sur lesquels Apple s’est principalement appuyée pour assembler ses appareils.

Rien n’indique actuellement pourquoi les prévisions d’expédition ont été réduites si fortement. Il y a probablement un certain nombre de raisons. La pandémie mondiale, toujours en plein essor dans de nombreuses régions du monde, a peut-être provoqué des pressions économiques et financières sur certains partenaires Apple, ainsi que d’importants retards de production.

Possible que le choix d’Apple de retarder la présentation de quelques semaines va précisément dans ce sens. La société se donnerait ainsi plus de temps pour la production de ses appareils et éviter des retards d’expédition.