Sur certains modèles d’iPhone 12, la caméra pourra enregistrer des vidéos 4K à 120fps et 240fps, au moins selon EverythingApplePro.

Les modèles “Pro” de l’iPhone 12 devraient en effet pouvoir enregistrer des vidéos 4K à 120fps et 240fps. Cette nouveauté ne se limiterait qu’aux deux modèles haut de gamme de 6,1 et 6,7 pouces.

Apple terminerait des tests sur ces deux modes avant l’autorisation finale. De plus, les modèles Pro devraient également intégrer le capteur LiDAR pour les applications 3D avancées en AR et au-delà.

Pour rappel, les iPhone actuels sont limités aux vidéos 4K à 60fps et 1080p à 240fps.

Apple devrait sortir quatre nouveaux iPhone à l’automne. Les iPhone de 6,7 pouces et un modèle de 6,1 pouces seront plus haut de gamme avec des caméras à triple objectif, tandis que le modèle de 5,4 pouces et un autre modèle de 6,1 pouces seront des iPhones haut de gamme faible avec des appareils photo à double objectif et un prix inférieur.