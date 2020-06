Aujourd’hui, Apple a fait un nouvelle annonce concernant son service Apple TV+. La firme californienne prévient qu’elle coproduirait le thriller psychologique néo-noir “Losing Alice” du créateur, écrivain et réalisateur Sigal Avin. Pour l’heure, Apple n’a dévoilé aucune date de sortie.

Apple décrit “Losing Alice” tel un « voyage cinématographique passionnant qui utilise des flashbacks et des flash-forward dans un récit d’une complexité satisfaisante qui emmène le spectateur à travers la conscience et l’inconscient de l’esprit de son protagoniste. » La série suivra Alice, une réalisatrice de 48 ans qui « se sent hors de propos depuis qu’elle a élevé sa famille ».

« Après une brève rencontre dans le train, elle devient obsédée par une scénariste femme fatale de 24 ans, Sophie (interprétée par Lihi Kornowski), et renonce finalement à son intégrité morale afin d’atteindre le pouvoir, la pertinence et le succès.

À travers le prisme de cette femme (Faust), la série explore des questions telles que la jalousie, la culpabilité, la peur du vieillissement et les relations complexes que les femmes entretiennent entre elles et les autres. Mais surtout, “Losing Alice” est une lettre d’amour pour la réalisatrice encore trop rare. »

Le rôle d’Alice sera jouée par Ayelet Zurer. Apple a déjà prévu pas moins de huit épisodes sur Apple TV+.