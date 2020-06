Cette année également, la session intitulée “Quoi de neuf dans la gestion des appareils Apple ?” s’est tenue à la WWDC 2020. Celle-ci décrit en détail les améliorations de l’API MDM d’Apple et d’autres fonctionnalités que les administrateurs système peuvent utiliser pour gérer les appareils Apple au sein de l’entreprise.

Lights Out Management pour Mac Pro

Pour les personnes qui gèrent des centres de données, les nouvelles fonctionnalités de Mac Pro seront les bienvenues. Lights Out Management pour Mac Pro vous permettra de démarrer, d’arrêter et de redémarrer à distance un Mac Pro. Mais vous devrez installer macOS Big Sur et la nouvelle charge utile Lights Out Management du fournisseur MDM.

Le serveur MDM enverra une commande à un contrôleur LOM sur le même sous-réseau (sous-réseau), qui communiquera ensuite avec les périphériques compatibles LOM. Pour les gestionnaires de centres de données, cette fonctionnalité accélérera de nombreux processus.

Modifications de la supervision Mac

Tout Mac enregistré dans un MDM approuvé par l’utilisateur aura désormais les mêmes fonctionnalités qu’un Mac enregistré via le programme d’enregistrement de l’appareil. Pour les environnements BYOD, cette modification aidera considérablement les services informatiques.

Gestion des mises à jour logicielles

Avec macOS Big Sur, Apple ajoute également des nouvelles au fonctionnement de la mise à jour logicielle. Vous pouvez maintenant forcer les clients Mac à accepter les mises à jour, puis redémarrer la machine. Les versions majeures des mises à jour de macOS peuvent désormais être reportées jusqu’à 90 jours. Apple supprime également le catalogue de mises à jour logicielles et l’indicateur Ignorer pour les appareils gérés.

Mise en cache du contenu

La mise en cache de contenu est un excellent moyen d’accélérer le téléchargement d’applications, de livres et d’autres contenus sur le réseau. Au lieu que chaque utilisateur les télécharge, le fichier est téléchargé une seule fois et partagé sur le réseau local. Apple ajoute de nouvelles métriques de mise en cache de contenu à l’aide d’une nouvelle commande MDM d’informations de mise en cache de contenu. Cette commande vous aidera à déterminer si le contenu mis en cache est actif, fonctionne et accélérera le téléchargement du contenu de l’appareil. La mise en cache de contenu prend désormais en charge la récupération Internet pour accélérer la récupération de l’appareil.

Pour plus d’informations, jetez un œil à la vidéo réalisée par Apple à l’occasion de la WWDC 2020.