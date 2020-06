Depuis l’année dernière, Apple s’est montrée de plus en plus intéressée par le monde du jeu. Il y a eu non seulement Apple Arcade, mais également avec le support des manettes Xbox et PS4. Et avec iOS 14 / iPadOS 14, la tendance devrait davantage se renforcer.

Lors du discours d’ouverture de la WWDC 2020, Apple a montré certaines des nouveautés qui concerneront Apple Arcade, mais avec les nouveaux systèmes d’exploitation arriveront également quelques petites nouveautés. Les jeux sur l’App Store indiqueront en effet plus clairement si le support des contrôleurs est présent.

La prise en charge du clavier, de la souris et du trackpad arrivera également avec iPadOS 14 pour une meilleure interaction avec certains des titres modernes. On pense évidemment à des titres du calibre de Call Of Duty Mobile, qui bénéficieraient sans aucun doute grandement de cette nouveauté. Cela ne signifie évidemment pas que l’expérience de l’écran tactile sera en voie de disparition. Au contraire, ce serait sans aucun doute un choix bienvenu pour un meilleur contrôle de l’action à l’écran. Pour le moment, Apple a confirmé la prise en charge de la Xbox Adaptive Controller et de la Xbox Elite Wireless Controller 2 avec tvOS 14 uniquement. Mais il est probable qu’iOS et iPadOS recevront également cette prise en charge à l’avenir.

Il reste à savoir quels seront les plans d’Apple concernant les contrôleurs des deux nouvelles consoles à venir, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Il est évident qu’une future mise à jour viendra ajouter le support natif de ces deux manettes.