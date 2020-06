Parmi les innovations les plus intéressantes d’iOS 14, il y a App clips, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de télécharger uniquement une partie des applications.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les développeurs pourront générer et rendre disponibles des versions plus petites de leurs applications. Mais de quoi parle-t-on ? Il ne s’agit pas seulement d’essayer certaines applications avant de les installer ou de les acheter. L’idée derrière cela est beaucoup plus complexe et utile !

App Clips a été créé dans le but d’aider les utilisateurs en cas de besoin, en fournissant uniquement et exclusivement certaines fonctions liées à des activités spécifiques telles que la location d’un scooter, l’achat d’un café ou le paiement du stationnement. Le scénario le plus courant que l’on puisse imaginer est de se retrouver devant un service qui nécessite une application spécifique. Par exemple pour louer une voiture, faire la queue pour une restauration rapide, effectuer un paiement in-app, appeler un technicien, réservez un billet pour le cinéma et ainsi de suite. Grâce aux clips d’application sur iOS 14, seule une partie des applications peut être téléchargée, celle qui vous permet de réaliser l’activité souhaitée.

Les clips d’application sont associés à un produit ou une entreprise en particulier, et ils se chargent en quelques secondes pour aider les utilisateurs à terminer une activité spécifique. Ils sont faciles à découvrir et pour y accéder, il suffit de scanner le code App Clip, un code QR ou une balise NFC. De plus, ils sont intégrés à Apple Pay, pour simplifier les paiements, et à Sign in with Apple, pour un accès rapide et privé et peuvent être identifiés sur iOS 14 grâce à la bordure en pointillés sur l’icône de l’application.

C’est donc une fonctionnalité qui, si elle est bien exploitée par les différents développeurs, fera la différence dans la conception de l’utilisation des applications. Il ne sera donc pas nécessaire de toujours avoir toutes les applis sur l’iPhone en prévision d’en avoir besoin. Mais il sera possible de télécharger en un éclair une portion légère qui nous aidera lorsque nous en aurons besoin.