Parmi les autres nouveautés d’iOS / iPadOS 14, il y a la possibilité d’épingler les conversations dans l’app Messages.

Apple permet d’épingler jusqu’à 9 conversations en haut de l’écran, au-dessus des autres messages. Ils s’apparentent à des raccourcis pour accéder plus rapidement aux conversations avec des contacts réguliers.

Pour sélectionner un contact en particulier, il suffit de faire un appui long sur la conversation de votre choix. Vous verrez alors apparaître l’option “Épingler” sous la tuile de la conversation. En cliquant dessus, la conversation sera immédiatement placée en haut de l’écran, comme sur notre capture ci-dessous.

Vous pouvez bien sûr revenir en arrière et placer à nouveau la conversation épinglée avec les autres. Pour ce faire, vous n’avez qu’à faire un appui long sur la bulle du contact en haut de l’écran et de cliquer sur “Détacher”.

Dès lors que vous recevrez un message d’un contact épinglé, vous verrez une petite bulle sur sa photo avec une partie du message en lui-même. Un petit point bleu sera également présent en dessous, indiquant un message non-lu.

Notons également la nouvelle mise en forme de la fonction “Filtres” (voir la capture photo plus haut). Il s’agit de l’emplacement des messages provenant de contacts inconnus. Désormais, “Filtres” apparait sur l’écran principal en haut à gauche. En cliquant dessus, vous atteindrez une nouvelle page avec les options suivantes : Tous les messages, Expéditeurs connus et Expéditeurs inconnus. Vous pourrez alors vous rendre directement dans l’un de ces onglets et afficher les messages.

Il y a certainement d’autres nouveautés dans l’app Messages sous iOS 14 / iPadOS 14. N’hésitez à partager vos découvertes dans les commentaires. Nous en parlerons dans un autre post.