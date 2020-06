Le Hollywood Reporter confirme que Julianne Moore sera l’une des protagonistes du film “Sharper” qui sortira exclusivement sur Apple TV+.

Julianne Moore est l’une des actrices les plus célèbres et les mieux payées d’Hollywood. Ses films les plus récents incluent “The Lighthouse”, “Midsommar” et “The Farewell”.

« Sharper » est un film produit par l’A24 avec lequel Apple a signé un accord exclusif. Basé sur un scénario de Brian Gatewood et Alessandro Tanaka (auteurs du film “The Sitter”), Sharper raconte l’histoire d’une femme qui fait son chemin dans le monde de l’élite riche de Manhattan. Moore sera également la vedette de la série Story de Lisey, une adaptation du roman de Stephen King, qui arrivera en 2021 sur Apple TV+.

Le film Sharper devrait sortir sur Apple TV+ entre 2021 et 2022.