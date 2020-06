Apple a dévoilé une toute nouvelle version de l’Apple Developer Forums, qui est maintenant prêt pour l’événement WWDC 2020 prévu la semaine prochaine.

Apple avait déjà anticipé quelque chose la semaine dernière, promettant que l’Apple Developer Forums servirait également de lieu de confrontation aux ingénieurs d’Apple pendant la WWDC :

« Les tout nouveaux forums des développeurs Apple mettront en contact la communauté des développeurs avec plus de 1 000 ingénieurs Apple pour répondre aux questions et participer aux discussions techniques. À partir du premier jour de la WWDC, tout le monde pourra rechercher et consulter les discussions du forum à suivre et les membres du programme pour développeurs Apple pourront poster leurs questions et apprendre directement auprès des experts Apple. »

Les nouveaux forums de développeurs présentent un design beaucoup plus élégant avec la possibilité de poser facilement des questions, de rechercher, d’afficher des sujets populaires et plus encore. Lorsque vous choisissez un fil de discussion spécifique, vous pouvez afficher les réponses, augmenter ou diminuer la note et les partager avec d’autres sources.

Ce n’était pas la seule nouveauté, en effet cette semaine Apple a apporté de nombreuses améliorations à ses outils de développement. Elle a mis à jour l’application Developer en publiant une version macOS pour la première fois et a renouvelé le portail App Store Connect avec un design beaucoup plus moderne. Toutes ces améliorations arrivent quelques jours avant la WWDC 2020, qui débutera le lundi 22 juin qui se déroule en streaming.

Si vous êtes curieux, vous pouvez rendre à cette adresse ici pour découvrir toutes les nouveautés des nouveaux forums de développeurs Apple. Tout le monde peut rechercher et consulter les forums, mais seuls les développeurs enregistrés peuvent poser des questions.