Bonne nouvelle pour les clients puisque Apple a enfin rouvert 70 autres de ses Apple Store aux États-Unis.

Au 16 juin, 154 des 271 Apple Store aux États-Unis avaient été rouverts, soit 365 sur 510 dans le monde. Les mesures de sécurité mises en place par Apple se sont avérées adéquates.

« Cette semaine, nous reviendrons pour servir des clients dans de nombreux autres endroits aux États-Unis, y compris à New York, où nous sommes fiers d’être aux côtés des New Yorkais qui sortent de ce moment incroyablement difficile. Tous les magasins continuent de suivre d’autres étapes pour la santé des employés et des clients, y compris les contrôles de température, la protection faciale et la distance sociale. Comme les horaires et les services varient selon l’emplacement, nous encourageons tout le monde à consulter la page Web de leur magasin local pour plus d’informations. Les clients peuvent également nous contacter par téléphone ou par chat.

Nous nous engageons à rouvrir nos magasins très soigneusement, en tenant compte de la santé et de la sécurité de nos clients et de nos équipes. Nous avons hâte de revoir bientôt nos clients. »

Les États-Unis sont l’un des derniers pays à rouvrir tous leurs Apple Store pour plusieurs raisons. Différentes règles de réouverture état par état ont empêché Apple de rouvrir simultanément à divers endroits. De plus, la variation des taux d’infection entre les villes a donné à Apple une quantité importante de données sur la santé à prendre en compte.

Voici la liste de toutes les réouvertures de la semaine :

California

Valley Fair (Santa Clara)

Oakridge (San Jose)

Glendale Galleria (Glendale)

Northridge (Northridge)

Pasadena (Pasadena)

Third Street Promenade (Santa Monica)

Manhattan Village (Manhattan Beach)

Beverly Center (Los Angeles)

Sherman Oaks (Sherman Oaks)

Topanga (Canova Park)

Los Cerritos (Cerritos)

The Americana at Brand (Glendale)

Valencia Town Center (Valencia)

Connecticut

Danbury Fair Mall (Danbury)

Trumbull (Trumbull)

Westfarms (Farmington)

Evergreen Walk (South Windsor)

SoNo Collection (Norwalk)

Greenwich Avenue (Greenwich)

Delaware

Christiana Mall (Newark)

Indiana

The Fashion Mall at Keystone (Indianapolis)

Louisiana

Lakeside Shopping Center (Metairie)

Mall of Louisiana (Baton Rouge)

Massachusetts

MarketStreet (Lynnfield)

CambridgeSide (Cambridge)

Chestnut Hill (Chestnut Hill)

South Shore (Braintree)

Derby Street (Hingham)

Boylston Street (Boston)

Burlington (Burlington)

Holyoke (Holyoke)

Natick Collection (Natick)

Legacy Place (Dedham)

Solomon Pond Mall (Marlborough)

Michigan

Woodland (Grand Rapids)

Mississippi

Renaissance at Colony Park (Ridgeland)

New Hampshire

Rockingham Park (Salem)

Pheasant Line (Nashua)

New Haven (New Haven)

The Mall of New Hampshire (Manchester)

New Jersey

Tice’s Corner (Woodcliff Lake)

Curbside Service & Sales

Rockaway (Rockaway)

Garden State Plaza (Paramus)

Freehold Raceway Mall (Freehold)

Short Hills (Short Hills)

Menlo Park (Edison)

Bridgewater (Bridgewater)

Willowbrook (Wayne)

Sagemore (Marlton)

Cherry Hill (Cherry Hill)

Quaker Bridge (Lawrence Township)

New York

SoHo (NYC)

Fifth Avenue (NYC)

West 14th Street (NYC)

Upper West Side (NYC)

Ridge Hill (Yonkers)

Manhasset (Manhasset)

Grand Central (NYC)

Upper East Side (NYC)

Williamsburg (Brooklyn)

Downtown Brooklyn (Brooklyn)

Nanuet (Nanuet)

Roosevelt Field (Garden City)

The Westchester (White Plains)

Walt Whitman (Huntington Station)

Smith Haven (Lake Grove)

Queens Center (Elmhurst)

Staten Island (Staten Island)

Pennsylvania