Little Voice, la nouvelle série Apple TV+ produite par le célèbre réalisateur J.J. Abrams a droit à sa première bande-annonce.

Nous pouvons donc enfin jeter un premier coup d’œil à la nouvelle série dramatique d’Apple, qui arrivera en juillet sur le service de streaming. La protagoniste Brittany O’Grady sera accompagnée de la musique originale de Sara Bareilles.

La série nous emmènera sur la scène musicale de New York, abordant des questions telles que l’amour et la famille. Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson et Chuck Cooper font partie des visages de la série.

Derrière la nouvelle série, on retrouve Bad Robots Production, en association avec Warner Bros, ainsi que les producteurs exécutifs Bareilles, Ben Stephenson (Westworld) et Jessie Nelson.

Le rendez-vous avec le premier épisode de la série est fixé au 10 juillet 2020 sur Apple TV+.