Après avoir ajouté des réactions de type iMessage pour les messages directs, Twitter teste maintenant une nouvelle fonctionnalité qui introduit la possibilité de répondre à un tweet avec des emojis.

Jane Manchun Wong a partagé une capture d’écran de l’interface de réaction du tweet, qui a la possibilité de répondre à un tweet avec des emojis tels que celui qui rit, le visage choqué ou les mains en prière. Bien entendu, les options “Retweet”, “Retweet with comment” et “React with Fleet (Stories)” restent également actives, cette dernière option n’étant actuellement disponible que dans un nombre limité de pays.

Twitter is working on Tweet Reactions…? pic.twitter.com/3Sb6c8cYe3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 10, 2020

Il n’est pas clair si l’emoji serait publié comme une réaction normale à un tweet ou s’il apparaîtrait comme un panneau contextuel, quelque chose que Twitter a déjà connu par le passé.

Pour le moment, nous n’avons aucune autre information à ce sujet. Il ne s’agit encore que de tests internes de Twitter, il est donc probable que la fonction ne soit jamais rendue publique.