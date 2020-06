Il est enfin possible de transférer des données de Signal d’un iPhone à un autre. Le service de messagerie cryptée a lancé un nouvel outil qui peut transférer en toute sécurité des informations au cas où il serait temps de mettre à jour ou de changer vos appareils.

Pour le transfert de données, il est nécessaire que l’ancien et le nouvel appareil iOS soient fonctionnels. Cela signifie que nous ne pourrons pas récupérer les données d’un téléphone ou d’une tablette via le cloud.

Pour démarrer le processus, vous devrez installer Signal sur le nouvel appareil, vérifier le numéro de téléphone et appuyer sur l’invite qui nous demande si vous voulez transférer votre compte et l’historique des messages. Une demande de migration sera alors affichée sur l’ancien appareil, que vous devrez confirmer. Ensuite, vous devrez utiliser votre ancien appareil pour scanner le QR code qui apparaît sur le nouveau.

Les utilisateurs d’Android ont depuis longtemps accès à un outil capable de migrer des données d’un appareil à un autre, mais la version iOS a pris plus de temps : « Elle nécessitait une approche différente ». Signal indique que l’ensemble du processus a été effectué de manière sécurisée, chiffrée de bout en bout et utilise une connexion locale similaire à AirDrop. De plus, le QR code ne contient aucun type d’informations.

Signal est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et iPad.