L’action Apple (AAPL) a clôturé mardi avec un nouveau record, atteignant 343,99 $ à la fin des échanges. Comme l’a noté CNBC, toutes les grandes entreprises technologiques se sont très bien portées pendant la pandémie du COVID-19.

Apple n’avait jamais atteint ce chiffre en fin de journée, malgré une période qui n’était certainement pas facile pour l’économie mondiale. Selon CNBC, le confinement a favorisé les entreprises technologiques. En effet, de nombreuses personnes travaillent et étudient à domicile et ont besoin de nouveaux appareils et services en ligne, également pour passer le temps. Les ventes de février et mars ont été lentes pour Apple, mais la situation s’améliore de semaine en semaine, à tel point que la confiance des investisseurs a également fortement augmenté.

Avec la clôture de l’action Apple 343,99 $, l’entreprise a maintenant une capitalisation boursière de 1,495 milliard de dollars. Les analystes s’attendent à ce que cette valeur augmente dans les prochains mois. Surtout si Apple venait à confirmer le développement de processeurs internes pour la gamme Mac.