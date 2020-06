Ces dernières semaines, les rumeurs sur iOS 14 ont été très présentes, précisément sur les possibles fonctions en passe d’arriver. L’une d’elles concernait une fonction d’enregistrement des appels.

Cette rumeur provient d’une capture d’écran partagée par IT Home, basée sur une version prématurée d’iOS 14. Alors peut-être qu’Apple a envisagé l’intégration de cette fonction ou tout simplement pour faire des tests internes.

Sur cette capture, on peut lire le message suivant : « l’utilisateur reconnaît et accepte qu’il est de sa responsabilité d’informer toutes les parties à l’appel qu’il est enregistré et que vous acceptez de vous conformer à toutes les lois applicables dans votre juridiction en ce qui concerne le l’enregistrement des appels alors que « l’enregistrement des appels audio » est activé. »

Sachant qu’une telle fonction est soumise à des réglementations dans chaque pays et avec leurs propres restrictions, il parait peu probable qu’Apple l’intègre dans iOS 14. Par exemple, cette fonction est clairement interdite en Inde et en Australie. De plus, les lois diffèrent entre chaque État au pays de l’Oncle Sam.

Autre point important à souligner, la manière dont est écrit “Facetime”. Apple a pour habitude d’écrire “FaceTime” avec un “T” majuscule. Il n’est donc pas exclu que cette capture d’écran soit tout simplement un montage. Et c’est sans parler du fait que cela ne ressemble pas à une fonction qu’Apple pourrait lancer, pour les raisons évoquées plus haut. Il y a bien trop de paramètres à prendre compte en fonction des pays et de leurs lois.

Quoi qu’il en soit, nous le saurons assez tôt. La conférence de la WWDC 2020 se tiendra le 22 juin en streaming. Apple annoncera officiellement les principales nouveautés d’iOS 14 et de ses autres systèmes d’exploitation.