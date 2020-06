Les partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple développent déjà des écrans OLED avec la technologie LTPO qui seront utilisés sur l’iPhone 13 en 2021.

Selon DigiTimes, les écrans OLED pour iPhone 13 disposeront de la technologie LTPO. En effet, les fournisseurs de l’entreprise ont déjà développé ces panneaux qui offrent une plus grande efficacité énergétique grâce à une gestion optimale de l’extinction et de l’allumage des pixels individuels. Traduit en termes pratiques, cela signifierait une autonomie plus longue et de nouvelles fonctionnalités comme le ProMotion ou un affichage toujours actif.

Cependant, ces changements ne ne sont pas attendus avant 2021. Grâce à ces écrans, on peut espérer que nos futurs iPhone bénéficient d’une autonomie nettement améliorée. Depuis de nombreuses années, l’iPhone n’est pas considéré comme l’appareil le mieux loti sur ce point, bien que cela s’arrange d’année en année. Et c’est encore plus vrai quand on utilise des applications gourmandes. Alors peut-être qu’en changeant de technologie d’écran, nous aurons droit à une autonomie encore jamais vue sur iPhone. Mais pour cela, il va falloir se montrer patient…au moins jusqu’à l’année prochaine.