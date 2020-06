Les protestations contre le meurtre de George Floyd à Minneapolis se sont répandues aux États-Unis. Plusieurs Apple Store en ont également payé le prix, entre pillages et vandalisme par des gens qui n’ont pas grand-chose à voir avec ces manifestations. Raison pour laquelle certains manifestants pacifiques ont décidé de coller des messages d’espoir et d’amour sur les protections en bois qui se trouvent devant de nombreux magasins Apple.

Suite à divers actes de vandalisme et de pillages, Apple a décidé de fermer temporairement plusieurs magasins aux États-Unis et de les protéger avec des plaque de bois. C’est précisément sur ces installations que des manifestants pacifiques ont commencé à écrire et coller des messages d’amour, d’espoir et d’égalité.

C’est un petit signe positif de changement, en espérant que les manifestations se calmeront, malgré la gravité du crime qui a déclenché tout cela.

L’idée est née de quelques artistes à Portland, avant d’être reprise pour de nombreux autres Apple Store aux États-Unis. Les messages incluent certaines des phrases symboliques de ces manifestations, telles que BLM (Black Lives Matter) ou “Je ne peux pas respirer”.

Les façades des Apple Store étaient donc recouvertes de ces messages, presque tous écrits sur du papier cartonné en forme de cœur.