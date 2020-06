Trois plaignants ont déposé une plainte aux États-Unis qui accuse Google d’avoir violé les lois fédérales sur l’écoute électronique en surveillant les activités en ligne des utilisateurs de Chrome, même lorsqu’ils utilisent la navigation privée.

Selon Reuters, l’action collective prétend qu’en collectant secrètement des informations sur ce que les gens consultent en ligne et où ils surfent lorsqu’ils utilisent le mode incognito de Chrome, Google a intentionnellement incité les clients à croire qu’ils contrôlent les informations qu’ils partagent avec l’entreprise.

« Selon la plainte déposée auprès du tribunal fédéral de San Jose, en Californie, Google collecte des données via Google Analytics, Google Ad Manager et d’autres applications et plug-ins de sites Web, y compris des applications pour smartphones, que les utilisateurs cliquent ou non sur les annonces prises en charge par Google.

Cela aide Google à connaître ses amis, ses passe-temps, ses aliments préférés, ses habitudes d’achat et même les “choses les plus intimes et potentiellement embarrassantes” que les utilisateurs recherchent en ligne, ont déclaré les plaignants.

Google “ne peut pas continuer à collecter des données cachées et non autorisées de pratiquement tous les Américains avec un ordinateur ou un téléphone”. »

Google affirme qu’il se défendra “vigoureusement” contre de telles accusations. Le porte-parole de l’entreprise a déclaré ce qui suit :

« Le mode navigation privée de Chrome vous offre la possibilité de surfer sur Internet sans que votre activité soit enregistrée sur votre navigateur ou votre appareil. Comme nous le disons clairement chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet de navigation privée, les sites Web peuvent toujours être en mesure de collecter des informations sur votre activité de navigation. »

Les trois plaignants soutiennent que le procès concerne probablement “des millions” d’utilisateurs de Google qui ont surfé sur Internet depuis le 1er juin 2016 en utilisant le mode navigation privée via Google Chrome. Le recours collectif demande des dommages et intérêts de 5 000 $ par utilisateur pour violation des lois fédérales sur l’écoute électronique et la vie privée en Californie, pour un montant d’au moins 5 milliards de dollars.