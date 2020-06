Selon de nouvelles données partagées par Parks Associates, 9% des familles américaines ont activé un abonnement Apple TV+.

Le rapport place Apple TV+ à la cinquième place sur la liste des plateformes de streaming les plus populaires, derrière Netflix, Amazon Prime Video, Hulu et Disney+. Apple dépasse même HBO Now et Showtime.

Apple TV+, lancée à peu près au même moment que Disney+, n’a pas connu une croissance aussi explosive au cours des derniers mois. Cependant, avec une offre promotionnelle liée à l’achat d’appareils Apple et une petite équipe de programmation originale, le service a atteint l’adoption de près de 10%.

L’étude montre également que la plupart des abonnés TV+ et Disney+ sont également abonnés à Hulu, Amazon Prime Video et Netflix. Le rapport suggère également qu’environ 69% des abonnés d’TV+ ont annulé un autre service vidéo au cours des 12 derniers mois.

En général, les abonnés d’Apple aux États-Unis devraient être d’environ 10 millions, bien que beaucoup (environ 50%) soient ceux qui ont activé les 12 mois gratuitement après l’achat d’un appareil.

Le risque est que le nombre d’abonnés diminue considérablement à l’automne, alors que de nombreux utilisateurs ne confirmeront pas l’abonnement payant. Pour éviter ces risques, Apple développe divers contenus originaux et envisage également de proposer des films et séries non originaux.