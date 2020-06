Selon M. White, le prochain Apple Pencil pourrait également être disponible en noir pour la première fois.

Ces derniers temps, il n’y a pas eu de rumeurs concernant l’arrivée d’une nouvelle génération d’Apple Pencil. Pour le moment, on ne sait pas quand un nouveau modèle pourrait être publié. Apple travaillerait sur des versions mini-LED de l’iPad Pro. Et il est possible que le futur Apple Pencil soit dévoilé aux côtés de la nouvelle génération d’iPad Pro.

Un nouvel iPad Pro de 12,9 pouces avec écran mini-LED devait initialement être lancé à l’automne 2020, mais selon les dernières informations, les plans d’Apple ont été retardés, principalement en raison de la pandémie du coronavirus. De fait, les premiers modèles dotés de cette technologie‌ n’arriveraient qu’en 2021. Il n’est donc pas exclu que ce retard concerne également l’Pencil.

L’Pencil d’origine et la deuxième génération sont disponibles exclusivement en blanc, mais il est possible qu’à l’avenir la firme Cupertino décide de le proposer dans différentes couleurs, peut-être combinées avec les finitions disponibles pour les iPad Pro.