L’Apple Watch Series 6 sera doté d’un écran OLED comme les modèles précédents, suggérant que la société n’est pas encore prête à utiliser la technologie micro-LED.

Selon certaines sources, Apple aurait une usine de fabrication secrète à Santa Clara, en Californie. Là où elle concevrait et produirait des échantillons d’écrans dotés de la technologie micro-LED. Cette technologie permet d’avoir des écrans plus minces, plus lumineux et moins énergivore.

Avant d’arriver sur iPhone, l’écran micro-LED devrait d’abord faire ses débuts sur l’Apple Watch. C’est d’ailleurs ce qui s’est déjà passé avec l’écran OLED en 2014 avec l’Apple Watch, avant d’arriver sur l’iPhone X trois ans plus tard.

Si cela aurait pu être une bonne année pour découvrir la première Apple Watch avec écran micro-LED, qui serait en test depuis 2017, le leaker @L0vetodream a déclaré que la série 6 continuerait à utiliser un écran de JDI. Au cours des deux dernières années, JDI Display a fourni certains des écrans OLED pour Apple Watch. La firme de Cupertino a progressivement augmenté ses commandes auprès du fabricant, qu’elle a récemment soutenu avec un investissement de 200 millions de dollars.

La nouvelle Watch Series 6, actuellement en cours de développement et dont le lancement est prévu à l’automne 2020, devrait présenter de meilleures performances, une meilleure résistance à l’eau et une meilleure transmission sans fil pour des vitesses Wi-Fi et cellulaires plus rapides. De plus, avec WatchOS 7, il y aura également des nouveautés logiciels.