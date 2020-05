Comme prévu, un jeu dédié au célèbre dessin animé Bob l’éponge arrive sur Apple Arcade. Nous parlons du jeu de plate-forme Bob l’éponge: Le pâté de crabe, qui amènera les joueurs à jouer le rôle du protagoniste pour vaincre les adeptes de Sheldon J. Plankton.

Le jeu se déroule dans Bikini Bottom, où le méchant Sheldon J. Plankton a mis au point un nouveau plan pour voler la formule secrète de Krabby Patty, déployant son armée de cousins ​​pour capturer tous les amis de Bob l’éponge !

Dans le jeu, vous jouez le rôle de Bob l’éponge dans les missions de défilement latéral: vous irez explorer, collecter des pièces et des spatules, détruire des obstacles tout en essayant de sauver ses amis, vaincre les sbires de Plancton et récupérer la formule. Au cours des différents niveaux, vous pouvez transformer Bob l’éponge en différentes formes, débloquer de nouvelles compétences et trouver des puzzles et des secrets.

Ce titre vous plonge dans le monde du dessin animé du même nom, grâce à la dynamique du jeu de plateforme et au design coloré. Vous pouvez également débloquer différents alliés pour participer à votre mission, en voyageant avec eux pour terminer tous les niveaux. Il y a également de nombreux visages familiers aux fans, tels que Patrick, Sandy, Squiddy et Plankton.

Le jeu est disponible sur Apple Arcade (4,99€/mois).