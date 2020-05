Deadline rapporte qu’Apple a conclu un accord avec Paramount pour financer la production du film Killers of the Flower Moon réalisé par Martin Scorsese.

Dans le cadre de cet accord, dont les négociations ont débuté il y a plusieurs semaines, Paramount s’occupera de la distribution du film dans les salles, tandis qu’Apple aura l’exclusivité pour le streaming.

Leonardo DiCaprio et Robert De Niro joueront le rôle de protagonistes, mais Scorsese devrait également jouer un rôle important dans le film. Initialement, ce film n’était en développement qu’avec Paramount Pictures et Leonardo DiCaprio, mais le projet a été suspendu à cause d’un budget trop élevé. En fait, il semble que “Killers of the Flower Moon” ait coûté plus de 200 millions de dollars, c’est pourquoi Paramount a décidé de trouver d’autres partenaires. Netflix, Universal et MGM étaient également en lice, mais au final Apple a présenté l’offre la plus attractive.

Apple contribuera au financement du film et servira également de studio de création une fois le tournage commencé. Cela signifie que Killers of the Flower Moon sortira en salles, mais immédiatement après, il sera distribué exclusivement sur Apple TV+ en tant que “Apple Original Film”. Cette pratique a déjà eu lieu avec un autre film de Scorsese, The Irishman, qui a été distribué d’abord dans les salles puis exclusivement sur Netflix.

Le film est basé sur le livre du même nom de David Grann, qui raconte la véritable histoire des meurtres de la Osage Nation au début des années 1920.

Pour Apple TV+, c’est un gros succès, étant donné que Greyhound sur la seconde guerre mondiale, écrit et joué par Tom Hanks, arrivera également sur la plateforme.