Depuis plusieurs années, la technologie mini-LED fait beaucoup couler d’encre, notamment sur son adoption chez Apple. Nombreux sont les analystes à s’être engouffrés dans la rumeur, chacun apportant ses estimations.

Aujourd’hui, c’est au tour de l’analyste Jeff Pu de GF Securities de revenir sur le sujet, notamment pour la partie iPad et MacBook/iMac. Selon lui, la technologie mini-LED pourrait faire ses premiers avec l’iPad Pro 12,9″ au cours du premier trimestre 2021. Quant au MacBook Pro 16″, il faudrait attendre le deuxième trimestre, et le second semestre dans le cas de l’iMac 27″.

De son côté, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo pense au contraire que le mini-LED pourrait disponible au quatrième trimestre. Il se base sur les dernières informations concernant la production de masse de dalles mini-LED, assurée par Epistar et FitTech. Ces derniers seraient en effet prêts à débuter la production dès le troisième trimestre 2020.

Cela fait beaucoup de suppositions et de possibles périodes, mais il faut convenir que Kuo est très souvent bien au courant des plans futurs d’Apple.