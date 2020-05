Apple a récemment publié la version finale d’iOS 13.5 et l’une des questions que les utilisateurs se sont toujours posées avec la sortie d’une nouvelle mise à jour est de savoir si cette dernière apportera ou non des avantages à l’autonomie de leur appareil.

Aujourd’hui, iAppleBytes a justement publié une vidéo dédiée au test de l’autonomie sur les appareils suivants : iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11 et iPhone SE 2020. Avant le test, les appareils étaient réglés sur une luminosité d’affichage de 25% avec une luminosité automatique désactivée. Tous utilisent les mêmes paramètres et sont connectés au même point d’accès.

Ensuite, le vrai test de batterie a commencé avec GeekBench 4. Le premier à capituler a été l’iPhone SE après 2 heures et 57 minutes de test, suivi par l’iPhone 6s après 3 heures et 8 minutes. Étonnamment, le troisième est l’iPhone 8 après 3 heures et 23 minutes, suivi peu de temps après par l’iPhone 7 avec 3 heures et 34 minutes. Excellent résultat pour le nouvel iPhone SE (2020) qui malgré la même batterie que l’iPhone 8 fait bien mieux, s’éteignant après 4 heures et 12 minutes.

Les iPhone 11 et iPhone 11 Pro, qui s’éteignaient respectivement après 6 heures et 2 minutes et 6 heures et 34 minutes, ont été beaucoup plus performants, démontrant une fois de plus à quel point Apple a bien travaillé sur l’autonomie sur ces deux appareils.

Ci-dessus, vous pouvez consulter les scores obtenus par les appareils individuels avec les quatre dernières versions d’iOS 13, où l’on peut voir que pour certains appareils, la dernière mise à jour a apporté des améliorations du côté de l’autonomie, tandis que pour certains modèles, en particulier les plus anciens comme l’iPhone SE et l’iPhone 6S, les choses ont empiré.

Et avez-vous remarqué des changements d’autonomie sous iOS 13.5 ?