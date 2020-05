Cobra Mobile a publié le jeu Towers of Everland sur Apple Arcade pour iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Dans Towers of Everland, vous trouverez un mélange d’éléments d’exploration, de combat et de RPG, qui se réunissent pour créer une expérience originale; une aventure qui se déroule à travers une succession d’événements.

« Êtes-vous assez courageux pour conquérir toutes les Tours ? Avec des variations infinies, il n’y en a jamais deux jeux identiques ! Lors de votre voyage épique, testez vos compétences au combat contre les hordes de monstres diaboliques que vous rencontrez en cours de route !

Amassez des armes et des armures à partir de centaines de pièces uniques au fil de votre aventure légendaire.

Les armes que vous maîtrisez vraiment dépendent de vous !

Aidez à reconstruire et à revitaliser la Grande Ville. Découvrez le pouvoir des Guildes et fabriquez de merveilleuses nouvelles armes et armures pour mieux défier tous les ennemis qui se dressent devant vous ! »

Le jeu est disponible pour tous les abonnés Apple Arcade (4,99 € par mois).