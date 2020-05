Claris, la filiale d’Apple, a annoncé la nouvelle génération de sa plate-forme FileMaker qui permettra aux développeurs de créer des applications personnalisées en s’intégrant pour la première fois à des bibliothèques tierces.

Claris affirme que la nouvelle prise en charge des bibliothèques tierces dans FileMaker 19 permettra aux développeurs de “créer rapidement des applications personnalisées sophistiquées” qui tirent parti de l’intégration avec JavaScript, de l’IA avec CoreML d’Apple et plus encore. L’entreprise met en évidence quelques exemples :

Créez en un clin d’œil avec des modules complémentaires plug-and-play : utilisez des modules complémentaires comme des cartes Kanban et des galeries de photos pour les associer à vos applications plus rapidement que jamais, ou profitez de JavaScript, des services Web, du code FileMaker natif et plus encore pour créer des composants partageables à vendre sur Claris.

Utilisez des bibliothèques JavaScript facilement disponibles : utilisez des bibliothèques JavaScript facilement disponibles ou créez du code personnalisé pour intégrer directement des cartes, des graphiques animés, la visualisation de données et bien plus dans des applications.

Créez des applications plus intelligentes : activez des expériences utilisateur avancées avec les modèles machine learning Core ML, la prise en charge des connexions Siri et la lecture des tags NFC. Libérez le potentiel des données grâce à la classification des images, l’analyse des sentiments, la détection d’objets et plus encore.

D’autres nouvelles fonctionnalités de FileMaker 19 incluent la possibilité de créer des applications directement dans FileMaker Cloud et d’héberger FileMaker Server sur Linux en plus de Mac et Windows.