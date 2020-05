SFR vient de prolonger son offres mobile BIG RED laquelle embarque pas moins de 100Go de data pour seulement 12€/mois. C’est sans limite de durée, et sans engagement.

Ce forfait mobile inclut les appels illimités, les SMS/MMS aussi en illimité, ainsi que de 8 Go depuis l’UE / DOM. Et bien sûr, il y a les 100 Go d’Internet, l’idéal si vous êtes un gros consommateur.

C’est une belle offre à ne pas manquer, faites vite car elle prend fin dès demain.

› Accéder à l’offre