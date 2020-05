Apple a publié le détail de toutes les mesures qui seront prises en vue de la réouverture de la plupart des Apple Store dans le monde.

Dans une lettre publiée il y a quelques heures, le directeur commercial d’Apple, Deirdre O’Brien, explique l’approche de l’entreprise pour rouvrir les Apple Stores en phase 2 suite à la fermeture forcée provoquée par la pandémie du COVID-19.

Dans la lettre, O’Brien rappelle la réponse d’Apple au COVID-19 jusqu’à présent, comme la fourniture de plus de 30 millions de masques, la création de plus de 10 millions de masques faciaux pour le personnel médical, la conception d’applications pour aider à contrôler les symptômes, le développement d’API pour le suivi des contacts et le partenariat avec certains fabricants américains pour la distribution de plus d’un million de tests COVID-19.

Dans le cadre de cette réponse à la pandémie qui a frappé le monde, Apple a également fermé presque tous ses magasins dans le monde.

Pour ces réouvertures, Apple est « confiante qu’elle peut servir en toute sécurité tous les clients » et surveillera la situation dans chaque état pour décider quand terminer les réouvertures : « Ces décisions ne sont pas prises à la hâte. Nous analysons les données locales, la courbe des infections à court et long terme et les directives officielles des autorités sanitaires de chaque pays. L’ouverture d’une boutique ne signifie en aucun cas que nous ne reculerons pas pour la refermer si les conditions locales justifient une telle décision. »

Les clients peuvent vérifier directement en ligne si le magasin le plus proche a rouvert et rouvrira dans les prochains jours. Dans tous les cas, prévient O’Brien, « vous trouverez beaucoup plus d’espace », car les entrées seront limitées et il y aura une attention particulière aux services personnalisés au Genius Bar et dans toute la boutique.

Tous les employés porteront des masques ou d’autres protecteurs faciaux et les mêmes seront également exigés des clients. Apple fournira ces masques gratuitement aux clients qui n’en ont pas. De plus, le personnel vérifiera la température corporelle de tous les clients avant de leur permettre d’entrer dans les locaux et quelques questions seront posées sur leur santé.

Tout au long de la journée, un nettoyage et une désinfection en profondeur seront effectués en particulier sur les surfaces, les produits qui peuvent être essayés par les clients et les zones les plus fréquentées.

Pour de nombreux Apple Store, il sera possible de profiter de la collecte des produits achetés en ligne, mais aussi de l’expédition à domicile : « Vous pouvez continuer à trouver le même excellent service client et une assistance en ligne et par téléphone pour répondre à toutes vos questions ». Malgré sa réouverture, Apple a toujours tendance à recommander les transactions en ligne dans la mesure du possible.

La lettre se termine par un regard sur l’avenir et quelques remerciements. Deirdre O’Brien rappelle que « la réponse au COVID-19 est toujours en cours et nous savons que la route pour revenir à la normale pourrait avoir des rebondissements. Quel que soit le défi à venir, le COVID-19 a renforcé notre confiance dans les personnes, nos équipes, nos clients et les communautés dans lesquelles nous opérons. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont offert leur soutien dans la réponse au coronavirus, que ce soit les bénévoles, les agents de santé, les dons des clients et le sens civique de la population ».

Apple est sur le point de rouvrir près de 100 Apps Store (dont 25 aux États-Unis).