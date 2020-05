NextVR, une startup californienne spécialisée dans la production de contenus et d’événements en direct en réalité virtuelle, a été officiellement acquise par Apple.

La confirmation officielle vient de Bloomberg, qui révèle ainsi un mouvement stratégique intéressant avec lequel Apple vise évidemment à acquérir une équipe capable d’offrir du contenu VR et AR de qualité. Il est également probable que cette acquisition permettra à Apple de travailler sur son propre casque VR.

NextVR a actuellement de l’expérience avec divers produits concurrents tels que Oculus, Sony, HTC et Lenovo. La startup a des accords avec certaines ligues sportives importantes telles que la NBA ainsi qu’avec des réseaux de divertissement comme Fox Sports. L’expérience NextVR peut cependant être utile non seulement pour les événements sportifs mais aussi pour le contenu multimédia et les jeux vidéo. Deux secteurs pour lesquels Apple à un grand intérêt.

Le montant de cette acquisition n’a pas été dévoilé pour le moment. Mais selon 9to5Mac, l’accord aurait été conclu pour un chiffre d’environ 100 millions de dollars. À ce stade, nous devons juste attendre et voir quel pourrait être le contenu de cette intéressante acquisition.