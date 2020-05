Wall Street a décidé d’utiliser les données de mobilité iOS et Android pour se faire une idée de la tendance de l’économie mondiale.

La pandémie du COVID-19 cause des problèmes financiers et économiques aux citoyens et aux entreprises du monde entier, avec des licenciements, des fermetures et d’autres mesures drastiques. Compte tenu de la situation exceptionnelle, les experts de Wall Street ne sont plus en mesure de mesurer la tendance de l’économie mondiale avec les outils habituels. Pour cette raison, ils optent pour l’utilisation des données de mobilité proposées par iOS et Android.

iOS et Android permettent d’accéder à des données agrégées sur les mouvements de citoyens dans différents pays et même dans des régions individuelles, grâce aux outils disponibles en ligne. Apple a mis ces données à disposition afin d’aider les gouvernements et les autorités sanitaires à mieux comprendre l’impact de la pandémie en cours et potentiellement à fournir des informations sur l’efficacité des mesures prises. Les données, qui peuvent également être téléchargées au format CSV, proviennent de toutes les informations sur les modes de conduite choisis par les utilisateurs dans l’application Plans.

KGIM, par exemple, utilise ces données pour estimer le produit intérieur brut pour différentes pondérations. La société affirme que les données qu’elle obtient à l’aide d’Apple Plans révèlent que l’économie américaine résiste mieux que d’autres pays. L’Europe du Sud se redresse également, l’Italie ayant récemment redémarré.

Le nombre de demandes d’itinéraires faites par les utilisateurs d’Apple Plans augmente dans la plupart des pays. Les États-Unis connaissent la plus forte croissance de ces derniers jours. Les mêmes données sont également extraites de Google Maps. Elles sont utilisées pour mesurer l’état de l’économie mondiale. Si plus de personnes déménagent, cela signifie que la reprise est en cours.

Entre autres, ces données se réfèrent à des activités qui se déroulent en temps réel, contrairement aux indicateurs traditionnels tels que le chômage et les ventes au détail qui sont généralement déclarés après plusieurs semaines. John Roe, responsable des fonds multi-actifs chez Legal & General Investment Management, a déclaré que « Le COVID-19 ne ressemble pas à un autre choc économique et que, par conséquent, la plupart des investisseurs évitent les indicateurs traditionnels. Tout tourne autour de la récupération et nous surveillons donc une série de sources de données innovantes qui, selon nous, sont plus en temps réel. Nous essayons de prendre un chemin entre des scénarios très différents. Des indicateurs rapides comme celui-ci sont essentiels pour réévaluer les performances de l’économie ».

D’autres sociétés telles que la Société Générale SA et la Deutsche Bank AG surveillent les données sur la mobilité d’iOS et Android.