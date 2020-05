Amazon a dévoilé la nouvelle génération de la tablette Fire HD 8, un appareil qui est désormais en mesure d’offrir des performances 30% plus rapides et plus encore.

La nouvelle Fire HD 8 dispose d’un écran HD de 8 pouces avec une résolution de 1280 x 800. Elle offre des performances plus rapides grâce à la présence d’un processeur quadricœur de 2,0 GHz et de 2 Go de RAM, en plus de doubler l’espace de stockage extensible jusqu’à à 1 To en utilisant une carte microSD. La batterie assure 12 heures d’autonomie et peut être rechargée via un câble USB-C en moins de 5 heures.

Comme mentionné, la Fire HD 8 est disponible en options de 32 Go et 64 Go avec une extension jusqu’à 1 To. Vous pouvez également profiter d’un stockage cloud illimité pour tout le contenu Amazon et les photographies réalisées avec des tablettes Fire.

La nouvelle tablette Amazon présente aussi le nouveau mode de jeu, qui offre une expérience de jeu optimisée et sans distraction qui vous permet de vous concentrer sur le jeu actuel sans aucune interférence ni apparence de notifications.

De toute évidence, il est possible d’accéder à de nombreux contenus tels que des films, des séries télévisées, des chansons, des livres électroniques Kindle, des magazines, des applications et des jeux. Par exemple, vous pouvez télécharger et regarder vos vidéos avec Prime Video, Disney+ ou Netflix (avec les abonnements actifs associés).

La nouvelle Fire HD 8 est disponible en pré-commande dès aujourd’hui à partir de 99,99 € en cochant l’offre spéciale. Les expéditions commenceront le 3 juin.