SteelSeries a annoncé la sortie de la dernière version de sa manette de jeu MFi, la Nimbus+, au prix de 69 €. Ce contrôleur est essentiellement une version MFi de la variante Stratus Duo compatible avec les appareils Android.

SteelSeries Nimbus+ offre dix heures d’autonomie supplémentaires par rapport à l’ancien contrôleur Nimbus (pour un total de 50 heures), en plus des joysticks cliquables. La batterie est rechargée via un câble Lightning (non fourni). Ce modèle est maintenant le deuxième contrôleur à prendre en charge les joysticks cliquables, un ajout relativement nouveau à la spécification MFi qui n’était auparavant disponible qu’avec le contrôleur Rotor Riot.

Grâce à la certification MFi, la Nimbus+ est compatible iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Par rapport aux différentes manettes PlayStation et Xbox d’origine compatibles avec iOS, les contrôleurs MFi sont plus faciles à configurer et offrent une latence et une vitesse optimisées. Si vous êtes abonné à Apple Arcade et que vous possédez une Apple TV, les contrôleurs de ce type peuvent augmenter considérablement l’expérience de jeu.

La Nimbus+ sera en vente pour 69 € sur l’Apple Store en ligne à partir de fin mai.