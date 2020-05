Apple vient d’ajouter plusieurs MacBook Air et MacBook Pro 2013/2014 à la liste des produits vintage et obsolètes.

Plus précisément, la liste comprend désormais les produits suivants :

MacBook 11 pouces, mi-2013

MacBook Air 13 pouces, mi-2013

MacBook Air 11 pouces, début 2014

MacBook Air 13 pouces, début 2014

MacBook Pro 13 pouces, mi-2014

Apple a également ajouté l’iPod touch de cinquième génération – sorti le 11 octobre 2012 – à ses produits vintage.

Les produits obsolètes sont ceux dont la production a été arrêtée il y a des années. Pour ces produits, Apple n’offre plus d’assistance. En effet, les prestataires ne peuvent pas commander de pièces détachées pour des produits obsolètes. Tous les Apple Store et zones d’exploitation au Canada, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique suivent la liste des produits américains, mais sans distinction entre vintage et obsolète. Dans les Apple Store et dans les zones d’exploitation susmentionnées, les produits vintage répertoriés pour les États-Unis (tous les modèles) sont considérés comme obsolètes. C’est ce qu’Apple a déclaré sur la page officielle ici.