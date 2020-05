Dans un nouveau rapport de Wired, Greg Joswiak, vice-président du marketing d’Apple, a déclaré que les AirPods avaient fait bien mieux que ce que la société avait initialement prévu. Joswiak compare la croissance des AirPods à quelque chose de “similaire à un incendie”.

Joswiak a également parlé de la vision d’Apple d’un avenir sans fil, dans lequel la décision controversée a été de retirer la prise casque de sa gamme iPhone depuis 2016, avec le lancement de l’iPhone 7 et 7 Plus.

« Nous avions cet incroyable produit sans fil, l’iPhone. Pourtant, ce qui a commencé à sembler étrange, c’est quand nous avons vu quelqu’un utiliser des écouteurs filaires. À ce moment, nous avons pensé, pourquoi devriez-vous connecter le fil ? »

Joswiak a également partagé certaines des phases de développement de la gamme AirPods.

« Nous avons travaillé avec l’Université de Stanford pour effectuer des scans 3D de centaines de styles et de formes d’oreilles différents afin de créer un design qui aurait pu fonctionner sur une grande partie de la population. Avec les AirPods Pro, nous avons approfondi la recherche : nous avons étudié davantage les oreilles et analysé plus de types. Et cela nous a permis de développer un design qui, avec les trois tailles différentes des œillets, fonctionne sur un pourcentage très élevé de la population mondiale. »

Apple a récemment publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2020 et le PDG d’Apple, Tim Cook, a fièrement annoncé qu’un record trimestriel pour les appareils portables avait été établi. Au premier trimestre fiscal de 2020, Cook a également annoncé que la catégorie des appareils portables d’Apple avait établi un nouveau record de revenus. Pensez simplement au fait que si le secteur des appareils portables d’Apple devenait une entreprise à part entière, elle pourrait toujours figurer dans le classement Fortune 150.

Les AirPods de première génération ont été lancés pour la première fois aux côtés de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus en 2016. Les AirPods de deuxième génération lancés en mars 2019 sont arrivés, tandis que les AirPods Pro ont été lancés fin octobre 2019.

