Une nouvelle vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube Apple TV+ faisant la promotion d’une visite virtuelle de la base lunaire de “For All Mankind”, réalisée par l’ancien astronaute et consultant technique Garrett Reisman, qui a visité l’espace en tant que membre d’équipage à bord la navette spatiale Endeavour et la Station spatiale internationale.

Dans la série Apple, Jamestown Base est le premier avant-poste américain permanent sur la lune et sert de plaque tournante pour l’exploration et la recherche. Il est situé relativement près d’une base établie par la Russie, qui a remporté la course à l’espace dans la réalité alternative de “For All Mankind”.

Reisman montre ce qui aurait pu être une habitation lunaire pour l’époque :

« Voici à quoi aurait pu ressembler une base lunaire à l’époque d’Apollo. C’est aussi réaliste que possible compte tenu de la technologie de l’époque. »

L’ancien astronaute de la NASA parcourt le plan d’étage de Jamestown et le décor, des couchettes aux sas, en soulignant les petits détails que les téléspectateurs peuvent avoir manqués pendant la première saison. En chemin, Reisman explique les routines que des astronautes comme Edward Baldwin, joué par Joel Kinnaman, entreprennent quotidiennement et mettent en valeur les mécanismes internes de l’habitat.

“For All Mankind” a fait ses débuts en tant que titre de lancement Apple TV+ en novembre, mais l’émission a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.