L’un des premiers magasins Apple européens à rouvrir après la fermeture forcée causée par la pandémie du COVID-19 est le seul Apple Store autrichien de la société.

Apple a décidé de rouvrir son Apple Store à Vienne à partir de demain 5 mai. Comme la plupart des autres magasins de l’entreprise en dehors de la Chine, la boutique de Vienne a également été fermée à la mi-mars en réponse à l’urgence sanitaire liée au coronavirus. Dans un récent discours, Tim Cook avait anticipé la réouverture imminente de ce magasin et d’autres magasins en Australie dans un délai maximum de 2 semaines.

L’Apple Kärntner Straße sera le premier Apple Store à rouvrir en Europe et le deuxième mondial après celui de Corée du Sud, à l’exception de la Chine où la plupart des magasins ont déjà été rouverts. En ce qui concerne les restrictions imposées aux clients, Apple évalue au cas par cas en fonction de la situation dans chaque pays. En général, les entrées seront limitées en Autriche et certains services tels que les sessions Today at Apple seront toujours suspendus. De plus, il sera obligé de porter des masques

Les Apple Store français devraient également rouvrir d’ici la fin mai.