Malgré le fait que le COVID-19 ait freiné les ventes d’iPhone, d’iPad et de Mac au cours du dernier trimestre financier, Apple a enregistré une augmentation annuelle de ses revenus. Une croissance significative provenant des services et des appareils portables. Qui pourra arrêter Apple ?

Lorsque le virus a commencé à se propager en Chine, Apple a averti les investisseurs que la situation aurait un impact sérieux sur l’offre et la demande de ses produits au cours du premier trimestre de l’année. Tout cela suggère une baisse des revenus par rapport à 2019, et Apple a également dépassé les attentes de Wall Street avec un total de 58,3 milliards de dollars de revenus de janvier à mars 2020. Le bénéfice par action a augmenté de 4%.

Malgré le COVID-19, Apple a donc dépassé de 1% le chiffre d’affaires au premier trimestre 2019. Bien sûr, sans la situation actuelle, les revenus auraient été encore plus importants, mais malgré tout, Apple a réussi à surperformer il y a un an, quand le virus et la grave crise économique ne semblaient que des parcelles de film.

Si, il y a encore quelques années, la voix de l’iPhone avait eu un impact très réfléchi sur les revenus d’Apple, la situation a aujourd’hui changé. Bien sûr, le smartphone reste fondamental pour les stratégies économiques d’Apple, mais désormais, d’autres éléments tels que les services et les accessoires portables sont en constante augmentation. Pensez simplement que seuls les wearables permettraient à Apple d’entrer dans le Fortune 140 des entreprises les plus rentables au monde.

En plus du grand succès de l’Apple Watch et des AirPods dans le secteur du portable, les services se sont développés notamment au cours des deux dernières années : App Store, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News, Cloud Service et au-delà. La stratégie d’Apple est couronnée de succès et les services bénéficient également de la large base d’appareils actifs dans le monde, qui est toujours plus large et en croissance constante.

Luca Maestri est également très optimiste quant à l’iPad et au Mac, et nous n’avons aucune raison de ne pas le croire. Dans la pratique, avec de plus en plus de personnes travaillant à domicile ou contraintes d’étudier à la maison, les ventes d’iPad et de Mac ont déjà augmenté depuis la mi-mars. Cette tendance se poursuivra pendant encore au moins trois mois.

La diversification signifie également des iPhone moins chers, et l’iPhone SE 2020 n’est certainement pas le premier. Depuis quelque temps, Apple avait choisi cette voie, proposant des smartphones à des prix inférieurs à ceux des modèles premium, sans renoncer aux fonctionnalités matérielles de haut niveau. À l’avenir, il pourrait y avoir les premières lunettes AR d’Apple, ainsi que l’AirTag attendu qui, sans apporter d’énormes gains, devrait encore accroître la fidélité à la marque.

Apple a également très bien évolué en aide directe pour lutter contre la pandémie du COVID-19, pour un retour d’image remarquable. Dons en espèces, création de millions de masques et protections faciales pour les médecins et les infirmières, création d’applications et de technologies pour aider à contenir la pandémie. Aucune autre entreprise privée n’a fait de même.

Enfin, comme l’a confirmé Tim Cook, la pandémie n’a pas ralenti les plans d’Apple. Tous les produits sur site sortiront sans problème, grâce à une excellente organisation du travail à distance de tous les employés de l’entreprise. En effet, Apple a presque doublé ses investissements en recherche et développement, signe que l’avenir sera de plus en plus riche en actualités.

Peut-être que seul Apple pourra arrêter Apple avec une erreur stratégique ou un flop après l’autre…